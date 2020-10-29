Хацкевич – о матче с ЦСКА: сыграем в «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о подготовке к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Мы ещё не разбирали нашу игру с «Локомотивом», завтра будет теория, у нас ещё есть время для подготовки. В последнее время команда оставляет очень приятное впечатление, особенно игра в атаке, разнообразная игра в атаке. Будем делать на этом акцент. Поработаем над тем, как сыграть более надёжно сзади и какие моменты использовать впереди.
Матч ЦСКА – «Арсенал» смотрели. Да, для тульской команды счёт достаточно неприятный, а для ЦСКА, наоборот, более чем убедительный, Где-то, возможно, сыграем в такой «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально.
По Степанову такая ситуация, где арбитр не разобрался в эпизоде на последней минуте матча с «Локомотивом». Мы подали апелляцию, чтобы рассмотрели этот вопрос, но у нас должен быть готов вариант игры и без Данила. Будем пробовать разных футболистов и посмотрим, кто из них будет лучше выглядеть. Что касается Гогуа, то пока он работает по индивидуальной программе. Наши доктора обещают подготовить его к воскресному матчу, но всё будет зависеть ещё и от самого Седрика, как он будет себя чувствовать», — цитирует Хацкевича пресс-служба «Ротора».
- 29 октября 2020
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