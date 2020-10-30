Уткин: уставший Дзюба — это уже совсем не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о проблемах «Зенита» и игре нападающего Артёма Дзюбы.



«В «Зените» происходит история, обратная тому, к чему мы привыкли в «Спартаке». В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» сейчас все ищут виноватого. Сейчас всё сводится к двум кандидатурам – во всём виноват либо Семак, либо Дзюба, который бросил играть в футбол.



Мне кажется, нужно спокойнее относиться и к тому, и к другому. Во-первых, я не представляю, какую другую игру мог бы построить Семак с этими футболистами. Что касается Дзюбы, вы знаете моё отношение к нему, но в данном случае я даже не хочу повторять шутки. В моём понимании происходящее до такой степени банально! Дзюба действительно устал, его заездили. То, что «Зенит» находится на предпоследнем издыхании, было видно ещё по матчу с «Химками» в финале Кубка России, который продлил команде сезон на неделю и окончательно лишил её хоть какого-то отпуска.

А сейчас мы видим травмы, усталость Дзюбы. И самое главное, что Дзюба уставший – это совсем даже уже не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов. Мы уже видели неоднократно: когда против Дзюбы играет футболист, не уступающий ему в мощи, он просто теряется, потому что он за счёт мощи в основном и играет. А если он ещё и не может двигаться в привычном объёме, тогда ему вообще не стоит выходить на поле. Ему нужно было бы дать отдохнуть. Посчитайте, сколько он матчей сыграл за последнее время. Жаль только, что Дзюба бежит от того, чтобы признать свою некоторую слабость», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.