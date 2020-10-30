Пиар-специалист: запрос по Самедову был от «Танцев со звёздами». Где он, где танцы?!

Единственный в России специалист по спортивному пиару Елена Болотова прокомментировала предложения, которые получает её клиент полузащитник клуба «Знамя» (Ногинск) Александр Самедов.



«Вообще комментировать матчи сборной, я считаю, может только заслуженный человек, который был внутри, знает команду, понимает, как устроены процессы. И интересно слушать всегда взгляд футболиста и понимать, как он видит эту ситуацию. Все сейчас ломанулись на «Матч ТВ». А Самедов не про эту историю, Самедов – это эксклюзив. Поэтому это Первый канал!



Последний запрос был от канала «Россия 1». Проект «Танцы со звёздами». Ну понятно, да?! Где Самедов, где танцы?!» — сказала Болотова в интервью для Youtube-канала oSporte TV.