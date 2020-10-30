Пиар-специалист: запрос по Самедову был от «Танцев со звёздами». Где он, где танцы?!
Единственный в России специалист по спортивному пиару Елена Болотова прокомментировала предложения, которые получает её клиент полузащитник клуба «Знамя» (Ногинск) Александр Самедов.
«Вообще комментировать матчи сборной, я считаю, может только заслуженный человек, который был внутри, знает команду, понимает, как устроены процессы. И интересно слушать всегда взгляд футболиста и понимать, как он видит эту ситуацию. Все сейчас ломанулись на «Матч ТВ». А Самедов не про эту историю, Самедов – это эксклюзив. Поэтому это Первый канал!
Последний запрос был от канала «Россия 1». Проект «Танцы со звёздами». Ну понятно, да?! Где Самедов, где танцы?!» — сказала Болотова в интервью для Youtube-канала oSporte TV.
Александр Самедов: возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ
- 30 октября 2020
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
12:01
-
12:00
-
11:31
-
11:23
-
11:00
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:23
-
10:18
-
09:47
-
09:39
-
09:27
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:16
-
07:11
-
06:31
-
05:58
-
05:36
-
04:45
-
04:24
-
03:54
-
03:41
-
03:18
-
02:56
-
02:37
-
02:21
-
01:25
Партнерский контент