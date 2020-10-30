Бакаев и Максименко прошли допинг-тест после матча «Краснодар» — «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о допинг-тесте после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1). Красно-белые тогда задержались на стадионе и смотрели победный бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
«Мы с Бакаевым задержались на допинг-тесте. Бака причём специально тянул, чтобы до вылета в Москву успеть посмотреть прямую трансляцию. В итоге так долго нас ждали, что все решили остаться в раздевалке. Я вернулся как раз к началу поединка», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).
- 30 октября 2020
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