Игроки «Спартака» охарактеризовали Доменико Тедеско одним словом. Видео
Игроки московского «Спартака» охарактеризовали наставника команды Доменико Тедеско одним словом, поздравив его таким образом с Днём тренера.
В ролике приняли участие Георгий Джикия, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Артём Ребров, Александр Кокорин, Илья Гапонов, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Эсекьель Понсе, Зелимхан Бакаев, Андрей Ещенко, Александр Соболев, Алекс Крал и Наиль Умяров.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" «Спартака».
«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка.
Следующий матч красно-белые проведут дома с «Ростовом». Встреча пройдёт завтра, 31 октября. Начало — в 16:30 мск.
Тедеско отреагировал на слова тренера «Динамо» Шварца о нём
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