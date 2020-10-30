Игроки «Спартака» охарактеризовали Доменико Тедеско одним словом. Видео

Игроки московского «Спартака» охарактеризовали наставника команды Доменико Тедеско одним словом, поздравив его таким образом с Днём тренера.

В ролике приняли участие Георгий Джикия, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Артём Ребров, Александр Кокорин, Илья Гапонов, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Эсекьель Понсе, Зелимхан Бакаев, Андрей Ещенко, Александр Соболев, Алекс Крал и Наиль Умяров.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" «Спартака».

«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка.

Следующий матч красно-белые проведут дома с «Ростовом». Встреча пройдёт завтра, 31 октября. Начало — в 16:30 мск.