Рассказов: не просил у «Спартака» баснословные деньги и никогда ничего не выбивал

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал о процедуре переговоров по продлению контракта с красно-белыми, а также выразил недовольство необоснованной критикой в свой адрес.



«Я слышал претензии в свой адрес. На «Матч ТВ» неоднократно говорили, мол, я не умею защищаться. Но абсолютно без конкретики. Допускаю, что ошибки были, но они точно не носили системного характера. Чтобы в этом убедиться, можно легко пересмотреть все игры с начала пандемии. Из-за этого всего складывался негативный фон в отношении меня.

Дело в моём контракте? Скажу так: я в своей жизни никогда ничего не выбивал. Ни я, ни мой агент. Я был сосредоточен на тренировках и футболе, потому что мысли о контракте забирают много эмоций. Я сам вообще в эту тему не лез, говорил так: звоните моему агенту, я ничего обсуждать не буду. И мы приняли решение, что до окончания прошлого сезона не будем поднимать этот вопрос. Но началась пандемия… Потом Леонид Арнольдович Федун сделал предложение, и мы договорились, что после сезона сядем и обсудим все детали контракта.



Снижал требования к себе? Все видели, как Рассказов дополнительно тренировался. Да, в атаке не забивал в моментах, когда должен был делать это, но я их создавал. Плюс в обороне глобальных проблем не было. Но так совпало, что «Спартаку» оказался нужен кто-то другой.

Обидно? Да, неприятно, хотя в футболе такое часто происходит. Порой весь анализ — это просмотр статистики InStat. Но она не всегда объективна! Я же знаю, как там увеличивают или уменьшают цифры. Человек в здравом уме понимает, что это инструмент травли. Но у некоторых людей сразу идут быстрые выводы — мол, если игрок выиграл одно единоборство из трёх, то это не футболист.

Не хочу, чтобы считали, что я у клуба прошу какие-то баснословные деньги. Нет, я просто делаю свою работу. В том же «Инстаграме» я выкладываю фотку с семьёй, а мне пишут: «Ты лучше займись футболом, а не семьёй». Должен же быть какой-то здравый смысл!" — цитирует Рассказова Sport24.