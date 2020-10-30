Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова и гендиректора Горина

«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова и гендиректора Горина
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

30 октября состоялось общее собрание «Шинника», в ходе которого было принято решение одобрить заявление об отставке главного тренера Александра Побегалова, а также принять заявление об отставке по собственному желанию генерального директора клуба Дмитрия Горина.

В настоящее время на должность и. о. генерального директора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Казалов.

«Футбол – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Ярославская область – не исключение. Руководство Ярославской области приложит все усилия для того, чтобы футбольный клуб «Шинник» продолжил играть в Футбольной национальной лиге и радовать своих болельщиков», — цитирует представителей правительства региона пресс-служба.

Генеральный директор «Шинника» подал в отставку
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020