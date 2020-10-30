«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова и гендиректора Горина

30 октября состоялось общее собрание «Шинника», в ходе которого было принято решение одобрить заявление об отставке главного тренера Александра Побегалова, а также принять заявление об отставке по собственному желанию генерального директора клуба Дмитрия Горина.
В настоящее время на должность и. о. генерального директора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Казалов.
«Футбол – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Ярославская область – не исключение. Руководство Ярославской области приложит все усилия для того, чтобы футбольный клуб «Шинник» продолжил играть в Футбольной национальной лиге и радовать своих болельщиков», — цитирует представителей правительства региона пресс-служба.
- 30 октября 2020
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