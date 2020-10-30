«Если я допустил ошибку, то новости вообще не читаю». Семёнов — об отношении к критике
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал об отношении к критике.
«Я стараюсь не разговаривать с семьёй про футбол, вообще стараюсь абстрагироваться от каких-то интернет-ресурсов. Если я допустил где-то ошибку, то новости вообще не читаю, очень много мнений разных. Пара дней, и потом прихожу в себя.
У меня есть тренер, который укажет на мои ошибки. Я помню, отец супруги, а он профессиональный тренер по баскетболу, как-то указывал на мои ошибки. Я сказал: «Алексей Викторович, всё, хорош, спасибо. Я знаю, где я добежал или не добежал». Не люблю такую критику слушать", — сказал Семёнов в интервью пресс-службе сборной России.
31-летний Семёнов выступает за «Ахмат» с 2014 года. С этого же года вызывается в сборную России.
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