«Это коллективное творчество». Денис Казанский высказался на тему шутки о Доменико Тедеско

Комментатор Денис Казанский высказался на тему шутки о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«О чём подумал, когда произносил шутку про отсечение головы Тедеско? Что это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется «Лига плохих футбольных шуток», это уже устоявшийся жанр не только в спортивном сегменте.



У нас и раньше встречались шутки подобного характера. Конечно, с какими-то из них я лично не согласен и не принимаю. Но есть формат — мы зачитываем, и всё. Причём, когда читаем, видим зачастую их впервые. Сразу понял, что это ужас-ужас.

Обычно у нас нет практики вырезать шутки, какими бы жёсткими они ни были. Думаю, по моей реакции сразу было понятно, что воспринимаю конкретно эту как нечто за гранью добра и зла. Правда, опять же, такое бывает. Это странный юмор, мне он несвойствен, но всё же. И мне приходилось «шутить» про других.

Кто пишет шутки? У нас большая команда. Это коллективное творчество. Такая болезненная реакция из-за того, что «Матч ТВ» — это «Газпром»? Вот эту линию не понимаю вообще. Это была моя очередь быть в ЛПФШ. А если бы был Гутцайт? Мы жутко «шутили» про все команды. А моему хорошему товарищу Игорю Рабинеру прилетает каждый выпуск страшно. Как и Григоряну, например.



Как бы отреагировал на шутку в свой адрес? Честно, абсолютно спокойно. У людей разный вкус к юмору, у него есть разные грани. Если бы пошутили так про меня, ничего бы страшного со мной не произошло", — цитирует Казанского телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.