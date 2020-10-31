«Шальке» не выигрывает в 22 матчах Бундеслиги подряд. Последняя победа была в январе
«Шальке» сыграл вничью в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги с «Штутгартом» и довёл безвыигрышную серию до 22 матчей, учитывая предыдущий сезон чемпионата.
В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» сыграл вничью восемь матчей и в 14 потерпел поражение.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии по итогам шести туров «Шальке» находится на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. Минувший сезон немецкой Бундеслиги команда из Гельзенкирхена закончила на 12-м месте, набрав 39 очков.
В следующем туре «Шальке» сыграет на выезде с «Майнцем». Матч пройдёт 7 ноября. Начало — в 17:30 мск.
«Шальке» и «Штутгарт» поделили очки в матче Бундеслиги
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