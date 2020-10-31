Чемпионат Исландии досрочно завершён из-за пандемии коронавируса

Чемпионат Исландии, а также Кубок страны досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии.

К этому моменту в чемпионате Исландии было сыграно 18 туров из 22. Сообщается, что итоговое распределение мест будет проходить так же, как если бы все игры во всех дивизионах исландского турнира были сыграны. Это касается и распределения мест для участия команд в еврокубках.

После 18 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Исландии является «Валюк», который набрал 44 очка. На втором месте находится «Хабнарфьордюр», на счету которого 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Брейдаблик» (31).

Последнее место занимает «Фьолнир» (6). Предпоследнее – «Гротта» (8).