Тухель назвал ориентировочную дату возвращения Неймара после травмы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель назвал ориентировочную дату возвращения в строй бразильского нападающего Неймара, который получил травму во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0).

Неймар был заменён на 26-й минуте встречи. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей.

«Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных», — приводит слова Тухеля Reuters.

Пауза во внутренних чемпионатах стран из-за матчей сборных пройдёт с 11 по 17 ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 4 матча, записав в свой актив 2 гола и 3 результативные передачи.