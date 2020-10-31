Тухель назвал ориентировочную дату возвращения Неймара после травмы
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель назвал ориентировочную дату возвращения в строй бразильского нападающего Неймара, который получил травму во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0).
Неймар был заменён на 26-й минуте встречи. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей.
«Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных», — приводит слова Тухеля Reuters.
Пауза во внутренних чемпионатах стран из-за матчей сборных пройдёт с 11 по 17 ноября.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 4 матча, записав в свой актив 2 гола и 3 результативные передачи.
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