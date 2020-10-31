«Сочи» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Сочи» — «Локомотив». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



Московский «Локомотив» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Сочи» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.