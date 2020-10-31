«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».



«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Литвинов, Маркитесов, Умяров, Урунов, Кокорин, Соболев.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Гигович, Обухов, Сохиев.

Московский «Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (20) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).