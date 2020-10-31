«Рубин» победил «Арсенал» и вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ

31 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1.
На 20-й минуте счёт открыл защитник «Рубина» Карл Старфельт, замкнув навес Дарко Йевтича. Через две минуты преимущество казанского клуба удвоил нападающий Джордже Деспотович — онполучил передачу от Солтмурада Бакаева и неотразимо пробил в дальний угол. На 53-й минуте забил Бакаев, воспользовавшись пасом Хвичи Кварацхелии. На 83-й минуте матча нападающий Кирилл Панченко отыграл один мяч. Судья показал по две жёлтые карточки — Максиму Беляеву и Эвансу Кангве («Арсенал»), а также Кириллу Косареву и Илье Самошникову («Рубин»).
«Рубин» набрал 21 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (12) – на 12-м месте.
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