«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
31 октября в Сочи состоится матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» будет принимать «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Локомотив».
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на этот матч.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбусь, Мурило, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте с 21 очком. «Сочи» в двух последних матчах в РПЛ потерпел поражения. «Локомотив» после серии побед уступил «Ротору» (1:2).
- 31 октября 2020
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:23
-
17:12
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
15:25
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
13:52
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:18
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:09
Партнерский контент