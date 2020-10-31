«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

31 октября в Сочи состоится матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» будет принимать «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Локомотив».

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на этот матч.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбусь, Мурило, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте с 21 очком. «Сочи» в двух последних матчах в РПЛ потерпел поражения. «Локомотив» после серии побед уступил «Ротору» (1:2).