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Шамиль Газизов: никакого заговора против «Спартака» нет

Шамиль Газизов: никакого заговора против «Спартака» нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему давления на клуб после проигрыша в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Нет ли обратного давления на „Спартак“, учитывая решения РФС по Ерёменко и плохую оценку Безбородова? Заговора никакого нет. Все работают в штатном режиме, давайте играть в футбол и думать о футболе. Сегодня был хороший матч, может, специалисты увидят какие-то помарки, но по мне так матч прошёл достойно», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Единственный мяч в матче был забил на 26-й минуте. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.

Газизов: стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре «Спартака»
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