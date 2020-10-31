Хинкель: сами удивлены тому, как играл «Спартак» с «Ростовом»

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась победой южан со счётом 1:0.

«Очень разочарованы результатом. Самое грустное, как именно проиграли. Не выкладывались на 100% на поле. Было много простых ошибок, нервозность. Это придало «Ростову» силы. Всю неделю хорошо тренировались. Не знаю, почему так случилось. Во втором тайме заиграли получше. После удаления непросто было играть, соперник сел в глубокую оборону. Было много подач. Удача тоже была не на нашей стороне. Победу мы сегодня не заслужили, проиграли по делу.

Сами удивлены тому, как играли. Была хорошая подготовка, но не перенесли на поле то, что отрабатывали. Безусловно, привыкли к своей игре, выполнению плана, владению мячом. Не играли, как было запланировано, будем выяснять причины, делать работу над ошибками», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.