«Бавария» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Кёльн»

В Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Кёльн» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, пенальти реализовал Томас Мюллер. В концовке первого тайма Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев. «Кёльн» сумел сократить отставание в счёте в концовке, автором гола стал Доминик Дрекслер.

«Бавария» одержала уже четвёртую победу подряд. Мюнхенцы набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступая сопернику по дополнительным показателям. «Кёльн» (2) — на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» встретится в Дортмунде с «Боруссией», а «Кёльн» отправится в гости к «Вердеру».