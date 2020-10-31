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«Бавария» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Кёльн»

«Бавария» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Кёльн»
Футбол / Германия 0

В Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Кёльн» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, пенальти реализовал Томас Мюллер. В концовке первого тайма Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев. «Кёльн» сумел сократить отставание в счёте в концовке, автором гола стал Доминик Дрекслер.

«Бавария» одержала уже четвёртую победу подряд. Мюнхенцы набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступая сопернику по дополнительным показателям. «Кёльн» (2) — на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» встретится в Дортмунде с «Боруссией», а «Кёльн» отправится в гости к «Вердеру».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
31 октября 2020, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 13' (пен)   0:2 Гнабри – 45+1'   1:2 Дрекслер – 82'
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