«Бавария» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Кёльн»

В Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Кёльн» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд на 13-й минуте, пенальти реализовал Томас Мюллер. В концовке первого тайма Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев. «Кёльн» сумел сократить отставание в счёте в концовке, автором гола стал Доминик Дрекслер.
«Бавария» одержала уже четвёртую победу подряд. Мюнхенцы набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступая сопернику по дополнительным показателям. «Кёльн» (2) — на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
В следующем туре «Бавария» встретится в Дортмунде с «Боруссией», а «Кёльн» отправится в гости к «Вердеру».
- 31 октября 2020
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