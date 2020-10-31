Федотов: победа заслуженная. «Сочи» видел, какой футбол «Локомотив» показал с «Баварией»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
«Ребята выполнили план на игру, особенно в первом тайме. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаке. Забили два мяча, плюс не реализовали моменты. Во втором тайме всё было спокойно, но выход трёх футболистов хорошего уровня, получили гол, не доиграли в подборе. Но оборонялись и одержали заслуженную победу.
Поймали «Локо» в непростое время? Непростое время сейчас у всех. У нас нет Цаллагова, Нобоа. Важные игроки центральной оси, у «Локо» есть два состава, вышли свежие игроки. Заслуженная победа.
Заболотный всегда выкладывался на 100%. Иногда просто не летело. Антон амбициозен. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Великие нападающие тоже в такую полосу попадают.
Попова ждём только после зимней паузы. Восстановление требует времени.
Какая может быть дополнительная мотивация на «Локомотив» после того, как мы видели, какой содержательный футбол они показали с «Баварией». Спокойно готовились, наоборот, важно было не перегнуть", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 октября 2020
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