Губернатор Тульской области раскритиковал работу тренерского штаба «Арсенала»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил недовольство последними результатами «Арсенала» в Российской Премьер-Лиге и раскритиковал тренерский штаб команды.
«Сегодня после второго подряд поражения «канониров» глава региона переговорил с руководством футбольного клуба и выразил недовольство тем, что за два матча команда пропустила 8 мячей. Алексей Дюмин раскритиковал работу тренерского штаба и отметил, что такая команда, как „Арсенал“, не должна занимать место внизу турнирной таблицы и показывать такой слабый футбол, как в последних матчах.
Глава региона потребовал изменить ситуацию, наладить игру и улучшить позиции команды в Премьер-Лиге. При этом он сказал, что доверяет президенту клуба Гураму Аджоеву, который вывел «Арсенал» на новую высоту и сам поднял планку, которую опускать сегодня ни в коем случае нельзя. Алексей Дюмин, так же как и армия болельщиков тульского «Арсенала», ждёт и требует от клуба принципиально другой игры, другого футбола», — цитируют пресс-службу главы региона «Тульские новости».
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