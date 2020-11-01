Яркие голы Анхеля и Исмаэла — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Краснодар»

В Грозном на стадионе «Ахмат Арена» состоялся матч 13-го тура РПЛ. «Ахмат» на своём поле одержал победу над «Краснодаром» со счётом 2:0.

Оба мяча футболисты «Ахмата» забили после перерыва. На 66-й минуте счёт в матче открыл Уилкер Анхель, а на 82-й минуте окончательный счёт установил Исмаэл.

Для «Краснодара» это поражением стало вторым в чемпионате России и третьим подряд во всех турнирах. Ранее команда уступила «Челси» (0:4) в групповом этапе Лиги чемпионов. Южане занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» (20) — на восьмом месте.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет в гостях с «Тамбовом», а «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Матчи пройдут 7 и 8 ноября соответственно.