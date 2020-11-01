Иммобиле и Лейва вернулись в общую группу «Лацио» и смогут сыграть с «Зенитом» в ЛЧ

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва вернулись в общую группу накануне матча с петербургским «Зенитом» в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

Сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в команде матч с «Брюгге» (1:1) пропустили 12 игроков. По данным источника, вчера, 31 октября, команда провела тренировку, на которой вновь присутствовали Томас Стракоша, защитник Луис Фелипе и Штефан Раду. При этом занятие пропустили хавбек Луис Альберто, защитники Мануэль Лаццари и Денис Вавро, полузащитники Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон.

Сегодня, 1 ноября, «Лацио» сыграет с «Торино» в матче 6-го тура чемпионата Италии. 4 ноября клубу предстоит встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, 24 ноября — в Риме.