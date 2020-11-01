Бруну Фернандеш: вместе с Полем Погба мы способны на великие свершения
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением об одноклубнике Поле Погба.
«Конечно, у нас хорошие отношения как на поле, так и вне его. Мы оба говорим на итальянском, так что большую часть времени общаемся на этом языке. Он весёлый парень, постоянно шутит. Мы познакомились ещё в Италии, но сейчас у меня есть шанс быть в одной команде с чемпионом мира. Быть с ним в одной команде всегда приятно, потому что я могу многому научиться у него, а он — у меня. Вместе мы способны на великие свершения», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
Сегодня, 31 октября, в матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» предстоит встреча с лондонским «Арсеналом». Начало — 19:30 мск.
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