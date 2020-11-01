«Тамбов» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Тамбов» — «Динамо». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
Московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 12-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят «Спартак» (27) и ЦСКА (25).
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