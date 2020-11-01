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Семак: «Зенит» сыграл с «Химками» достаточно уверенно, но затратил много сил

Семак: «Зенит» сыграл с «Химками» достаточно уверенно, но затратил много сил
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).

«Сложная выездная встреча. Сыграли достаточно уверенно, но затратили много сил. Многие из основного состава сегодня не смогли выйти. Но те, кто сыграл, сделали это уверенно. Рад, что выиграли и подарили болельщикам положительные эмоции.

Был уверен, что те, кто выйдет сегодня, выложатся на сто процентов. Так и вышло. На трансферном рынке не удалось сделать того, что было важно для команды. Но те, кто есть в команде, играют и забивают», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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