Шикарный удар Дэнни Ингса, поразившего верхний угол ворот. Видео

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Матч проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 58-й минуте шикарным ударом из-за пределов штрафной счёт до разгромного довёл Дэнни Ингс, отправив мяч в верхний угол ворот Дамиана Мартинеса. Это уже пятый гол 28-летнего англичанина в новом сезоне АПЛ.
В прошлом сезоне АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля дважды обыгрывали «Виллу». Матч 18-го тура, проходивший в Бирмингеме, закончился победой гостей — 3:1. В матче второго круга, в 27-м туре, «Саутгемптон» дома выиграл со счётом 2:0.
«Астон Вилла», набрав 12 очков, занимает 5-е место. «Святые» (10) — на 10-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.
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