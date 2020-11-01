Шикарный удар Дэнни Ингса, поразившего верхний угол ворот. Видео

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Матч проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 58-й минуте шикарным ударом из-за пределов штрафной счёт до разгромного довёл Дэнни Ингс, отправив мяч в верхний угол ворот Дамиана Мартинеса. Это уже пятый гол 28-летнего англичанина в новом сезоне АПЛ.

В прошлом сезоне АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля дважды обыгрывали «Виллу». Матч 18-го тура, проходивший в Бирмингеме, закончился победой гостей — 3:1. В матче второго круга, в 27-м туре, «Саутгемптон» дома выиграл со счётом 2:0.



«Астон Вилла», набрав 12 очков, занимает 5-е место. «Святые» (10) — на 10-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.