Изящный гол Антона Заболотного — в видеообзоре матча «Сочи» — «Локомотив»
«Сочи» принимал «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первый гол был забит на 14-й минуте. Тимофей Маргасов выполнил выверенную подачу в штрафную, на неё откликнулся Антон Заболотный и головой переправил мяч за шиворот Маринато Гильерме. На 40-й минуте «Сочи» удвоил преимущество усилиями Никиты Бурмистрова, мяч с рикошета влетел в ворота «железнодорожников».
На 65-й минуте отставание в счёте сократил Антон Миранчук. Хавбеку удался точный удар спустя минуту после выхода на замену.
«Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» (21) — на шестом месте.
- 1 ноября 2020
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