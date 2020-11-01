«Ливерпуль» сохранил лидерство в АПЛ благодаря поражению «Эвертона»
В 7-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» на выезде проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2.
Каро Анчелотти не мог рассчитывать на травмированных Шеймуса Коулмана и Хамеса Родригеса, а также на защитника Люку Диня и нападающего Ришарлисона, отбывающих дисквалификации за красные карточки в предыдущих матчах.
После этого матча у «ирисок» осталось 13 очков. «Ливерпуль», у которого на три очка больше (16), стал единоличным лидером в турнирной таблице АПЛ.
Команда Юргена Клоппа вчера, 31 октября, на «Энфилде» обыграла лондонский «Вест Хэм» (2:1).
«Эвертон» после четырёх побед и ничьей на старте сезона проиграл вторую игру подряд. В предыдущем туре команда Карло Анчелотти на выезде уступила «Саутгемптону» (0:2).
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В субботу чемпионы Англии впервые в этом сезоне сыграют в АПЛ без ключевого защитника.
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