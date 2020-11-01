Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» сохранил лидерство в АПЛ благодаря поражению «Эвертона»

«Ливерпуль» сохранил лидерство в АПЛ благодаря поражению «Эвертона»
Футбол / Англия 0

В 7-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» на выезде проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2.

Каро Анчелотти не мог рассчитывать на травмированных Шеймуса Коулмана и Хамеса Родригеса, а также на защитника Люку Диня и нападающего Ришарлисона, отбывающих дисквалификации за красные карточки в предыдущих матчах.

После этого матча у «ирисок» осталось 13 очков. «Ливерпуль», у которого на три очка больше (16), стал единоличным лидером в турнирной таблице АПЛ.

Команда Юргена Клоппа вчера, 31 октября, на «Энфилде» обыграла лондонский «Вест Хэм» (2:1).

«Эвертон» после четырёх побед и ничьей на старте сезона проиграл вторую игру подряд. В предыдущем туре команда Карло Анчелотти на выезде уступила «Саутгемптону» (0:2).

Есть ли жизнь после ван Дейка? Как Клопп будет решать главную проблему «Ливерпуля»
В субботу чемпионы Англии впервые в этом сезоне сыграют в АПЛ без ключевого защитника.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020