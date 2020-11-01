Виктор Гончаренко: Влашич достаточно силён физически, чтобы играть три матча в неделю

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0. После этого они стали единоличными лидерами турнирной таблицы.

«Ни у одной из команд сейчас нет лёгких побед. У нас были моменты, чтобы сделать счёт 2:0, но мы ими не воспользовались. В этом случае нервозность сохраняется до конца игр. Тем не менее мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке.

Да, Влашич отыграл полный матч с «Ротором», но он достаточно силён физически, чтобы играть три матча в неделю», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.