Виктор Гончаренко: Влашич достаточно силён физически, чтобы играть три матча в неделю

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0. После этого они стали единоличными лидерами турнирной таблицы.
«Ни у одной из команд сейчас нет лёгких побед. У нас были моменты, чтобы сделать счёт 2:0, но мы ими не воспользовались. В этом случае нервозность сохраняется до конца игр. Тем не менее мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке.
Да, Влашич отыграл полный матч с «Ротором», но он достаточно силён физически, чтобы играть три матча в неделю», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.
- 1 ноября 2020
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