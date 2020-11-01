Худяков: Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберёмся

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. Во втором тайме у «Тамбова» удалили Антона Килина и Гурама Тетрашвили. При этом «Тамбов» сумел отыграться в меньшинстве, но пропустил с пенальти в концовке. Тамбовчане могли уйти от поражения, но сами не реализовали пенальти на последних секундах.

«Отвратительно сыграли первый тайм. Потом тренер внёс коррективы, хорошо играли до двух удалений. Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберёмся. Футбольный бог был сегодня на нашей стороне, мы боролись, бились, но в конце не повезло», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.