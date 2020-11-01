Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Худяков: Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберёмся

Худяков: Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберёмся
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. Во втором тайме у «Тамбова» удалили Антона Килина и Гурама Тетрашвили. При этом «Тамбов» сумел отыграться в меньшинстве, но пропустил с пенальти в концовке. Тамбовчане могли уйти от поражения, но сами не реализовали пенальти на последних секундах.

«Отвратительно сыграли первый тайм. Потом тренер внёс коррективы, хорошо играли до двух удалений. Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберёмся. Футбольный бог был сегодня на нашей стороне, мы боролись, бились, но в конце не повезло», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» дожало «Тамбов», в составе которого удалили двух игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020