Иржи Ярошик: пока ЦСКА не созрел для чемпионства

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о лидерстве «армейцев» в РПЛ. Москвичи вышли на первое место после того, как победили в матче 13-го тура «Ротор» (1:0).

«Постоянно слежу за результатами ЦСКА, а сегодня даже удалось посмотреть первые 10 минут матча с «Ротором». Почему только 10 минут? Было скучновато, поэтому решил переключить канал. Но не подумайте, игра ЦСКА тут ни при чём, «армейцы» хорошо смотрелись, много атаковали, но вот «Ротор» выглядел очень слабо: поставили «автобус» и не хотели играть. Обратно на футбол уже не переключил, сразу понял, что игра будет в одни ворота — такой футбол нет желания смотреть.

У ЦСКА была идеальная возможность выйти на первое место — они эту возможность использовали. После игры в еврокубках попался удачный соперник. С первой минуты было видно, что красно-синие приехали в Волгоград только за победой. Здорово, что удалось победить и выйти на 1-е место. Но тяжело добиваться результата, когда у противника девять человек в штрафной.

Созрел ли ЦСКА для чемпионства? Помню, что у ЦСКА летом было тяжёлое время. Но боссы клуба сделали всё грамотно: оставили тренера, сохранили лидеров, пришли новые футболисты — всё это помогло команде. Я бы очень хотел, чтобы красно-синие стали чемпионами. С каждым годом они выступают всё лучше и лучше, но пока «армейцы» не созрели для чемпионства. Да и очень сложно играть на два фронта. Мы видим, как «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» играют после еврокубков. Пока ЦСКА очень уверенно выглядит, но и прошло всего 13 туров. Что касается главных претендентов за золотые медали, ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» разыграют между собой чемпионство в этом сезоне», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.