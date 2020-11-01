Сандро Шварц: встреча с «Тамбовом» попадёт в топ-3 моих матчей

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
«Как-то раз в моей тренерской карьере уже была одна сумасшедшая игра. Но я точно могу сказать, что сегодняшний матч попадёт в топ-3 моих матчей», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.
Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Даниил Лесовой реализовал выход один на один. Во втором тайме «Динамо» получило численное большинство. На 54-й минуте Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а ещё через пять минут поле покинул Гурам Тетрашвили, который нарочно наступил на ногу Себастьяну Шиманьскому.
Тем не менее «Тамбов» сумел отыграться, хоть и остался в меньшинстве. Вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Герман Онугха. Однако на 90-й минуте, после очередного углового, один из футболистов «Тамбова» сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Николай Комличенко.
А уже в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Комличенко сфолил в своей штрафной, но Онугха не смог реализовать пенальти.
- 1 ноября 2020
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