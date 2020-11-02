Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол после возвращения в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол за лондонцев после возвращения. Валлиец забил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

«Это прекрасное чувство. Я хотел прийти и сделать работу для команды. Я работал на команду, и мне посчастливилось забить гол. Очевидно, это была великолепная игра Серхио Регилона, и я оказался в нужном месте в нужное время. Все всегда говорят о личных достижениях, но я всегда говорил, что я командный игрок, и я был бы счастлив продолжать выполнять свою работу, даже если это была бы игра в обороне. Самое главное – это команда. Мы растём с каждой игрой. Даже если мы совершаем ошибки, мы учимся на них. Я не так уж много играл в футбол в последнее время. У меня была небольшая проблема с коленом. Сейчас я много работаю на тренировках и у меня есть шансы», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

На 73-й минуте матча Бэйл забил свой первый гол после возвращения в АПЛ. Валлийцу ассистировал защитник Серхио Регилон, с которым они оба выступали в мадридском «Реале».