Моуринью о дебютном голе Бэйла: зайду посмотреть, что пишут на мадридских сайтах

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал дебютный гол нападающего Гарета Бэйла за лондонцев после возвращения. Валлиец забил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).
На 73-й минуте матча Бэйл забил свой первый гол после возвращения в АПЛ. Валлийцу ассистировал защитник Серхио Регилон, с которым они оба выступали в мадридском «Реале».
«Зайду посмотреть, что пишут на мадридских сайтах», — приводит слова Моуринью журналист Мигель Делани.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки, «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.
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