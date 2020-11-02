Игроки «Атлетико» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в «Твиттере» сообщила, что команда успешно добралась до Москвы для проведения матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом».
Публикация доступна в «твиттере» «Атлетико».
В делегации числится 24 игрока, в числе которых и уругвайский нападающий Луис Суарес, пропускавший выездной матч с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.
Публикация доступна в «твиттере» «Атлетико».
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск. Встречу обслужит французская бригада арбитров, во главе с Бенуа Бастьеном, работавшим на игре «Зенит» — «Брюгге» (1:2).
Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).
- 2 ноября 2020
-
06:27
-
05:28
-
04:52
-
04:32
-
04:03
-
03:48
-
03:21
-
02:58
-
02:39
-
02:15
-
02:04
-
01:32
-
01:17
-
01:02
-
00:43
-
00:43
-
00:29
-
00:23
-
00:20
-
00:11
-
00:09
- 1 ноября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:28
-
23:27
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:41
-
22:37
-
22:35