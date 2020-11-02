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Игроки «Атлетико» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Игроки «Атлетико» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в «Твиттере» сообщила, что команда успешно добралась до Москвы для проведения матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом».

Публикация доступна в «твиттере» «Атлетико».

В делегации числится 24 игрока, в числе которых и уругвайский нападающий Луис Суарес, пропускавший выездной матч с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.

Публикация доступна в «твиттере» «Атлетико».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск. Встречу обслужит французская бригада арбитров, во главе с Бенуа Бастьеном, работавшим на игре «Зенит» — «Брюгге» (1:2).

Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).

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