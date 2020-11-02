Джордже Деспотович вызван в сборную Сербии на матчи с Россией, Венгрией и Шотландией
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович вызван в расположение сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба со ссылкой на Сербский футбольный союз.
28-летний форвард стал единственным представителем клуба Российской Премьер-Лиги в составе сербской национальной команды. В список также попали такие известные игроки, как Александар Коларов («Интер»), Душан Тадич («Аякс»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Лука Йович («Реал») и другие.
Во время ноябрьской международной паузы сборной Сербии предстоит сыграть на своём поле с Шотландией в плей-офф квалификации чемпионата Европы–2020 (12 ноября), встретиться на выезде с Венгрией в 5-м туре Лиги наций (15 ноября), а также принять Россию в 6-м туре этого турнира (18 ноября).
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