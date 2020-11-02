Ротенберг: всегда говорил Заболотному, что он может многое. Нужно было перезагрузить себя

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг поделился эмоциями от вызова нападающего Антона Заболотного в сборную России для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Я всегда говорил Антону, что он многое может. Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон ещё себя проявит», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

12 ноября сборная России проведёт контрольную встречу с национальной командой Молдавии. Затем подопечные Станислава Черчесова сыграют в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Сборная России набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Соперниками россиян по группе являются сборные Венгрии (7), Турции (3) и Сербии (2).