«Ром, нас с тобой вызвали!» Евгеньев узнал о попадании в сборную от партнёра по «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций.



«У нас была восстановительная тренировка сегодня утром. Она как раз закончилась, зашли в раздевалку, и тут Даниил Лесовой сказал: «Ром, нас в сборную с тобой вызвали!» Эмоции, конечно, самые положительные. Какие ещё могут быть, если вызывают в главную команду страны? В команде, конечно, поздравили, пожелали достойно представлять «Динамо» в сборной. С Черчесовым пока не общался, этот разговор ещё впереди. Что сказал Шунин? «Круто, что динамовцев в сборной становится всё больше!» — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).

Объявлен состав сборной России на гостевые матчи с Молдавией, Турцией и Сербией