Черчесов: Дзюба ещё ни разу не сказал, что устал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о капитане национальной команды Артёме Дзюбе. Нападающий «Зенита» в последних матчах на клубном уровне испытывал проблемы с результативностью и не всегда выходил на поле.



«Дзюба ещё ни разу не сказал, что устал. Мы смотрим ситуацию, смотрим на всех футболистов. У нас команды играют в еврокубках. Мы созванивались с врачом сборной, чтобы оценить форму футболистов, и принимали решение. Сейчас заранее сказать о готовности игроков нельзя. В современном футболе игроки ротируются, это нормально. Всё меняется по ходу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).