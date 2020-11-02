Бывший главный тренер «Арсенала» Подпалый сообщил, что останется в структуре клуба

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый сообщил, что останется в структуре клуба. Ранее стало известно, что Подпалого на посту тренера команды сменит Дмитрий Парфёнов.

«Я остаюсь в структуре «Арсенала», не ухожу. Есть вариант, что я вернусь в команду «Арсенала», которая играет в ПФЛ, они сейчас заканчивают отрезок чемпионата. Осталось всего пару игр», — сказал Подпалый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Последним местом работы Парфёнова был «Урал». С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/2019 специалист дошёл до финала Кубка России.

Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее тренерский штаб клуба раскритиковал губернатор Тульской области.