«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити» на заключительный матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лидс»: Меслье, Даллас, Купер, Кох, Эйлинг, Шаклтон, Клих, Харрисон, Пабло Эрнандес, Элдер Кошта, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Стрёйк, Кейси, Дэвис, Алиоски, Поведа, Робертс.
«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Томас, Фукс, Фофана, Прает, Н. Менди, Тилеманс, Олбрайтон, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Мэддисон, Ундер, Ихеаначо, Айосе Перес.
На данный момент «павлины» набрали 10 очков и занимают промежуточное 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (12) — на 8-м месте.
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