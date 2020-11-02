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«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити» на заключительный матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лидс»: Меслье, Даллас, Купер, Кох, Эйлинг, Шаклтон, Клих, Харрисон, Пабло Эрнандес, Элдер Кошта, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Стрёйк, Кейси, Дэвис, Алиоски, Поведа, Робертс.

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Томас, Фукс, Фофана, Прает, Н. Менди, Тилеманс, Олбрайтон, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Мэддисон, Ундер, Ихеаначо, Айосе Перес.

На данный момент «павлины» набрали 10 очков и занимают промежуточное 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (12) — на 8-м месте.

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