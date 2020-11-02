«Барселоне» нужно сократить расходы на € 300 млн, чтобы избежать финансового кризиса

«Барселоне» нужно срочно сократить расходы, чтобы избежать финансового кризиса, заявил исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.
«Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат. Сейчас первостепенными задачами являются сокращение расходов и поиск видов доходов, которых сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить € 300 млн», — приводит слова Тускетса Sport.es.
В то же время функционер подчеркнул, что угрозы банкротства клуба в настоящее время нет. По словам Тускетса, из-за пандемии «Барселона» лишилась важных источников дохода — например денег, которые тратят на билеты на матчи и приобретение атрибутики туристы.
- 2 ноября 2020
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