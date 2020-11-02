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«Барселоне» нужно сократить расходы на € 300 млн, чтобы избежать финансового кризиса

«Барселоне» нужно сократить расходы на € 300 млн, чтобы избежать финансового кризиса
Футбол / Испания 0

«Барселоне» нужно срочно сократить расходы, чтобы избежать финансового кризиса, заявил исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.

«Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат. Сейчас первостепенными задачами являются сокращение расходов и поиск видов доходов, которых сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить € 300 млн», — приводит слова Тускетса Sport.es.

В то же время функционер подчеркнул, что угрозы банкротства клуба в настоящее время нет. По словам Тускетса, из-за пандемии «Барселона» лишилась важных источников дохода — например денег, которые тратят на билеты на матчи и приобретение атрибутики туристы.

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