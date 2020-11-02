Владимир Быстров: «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. Быстров заявил, что поражение «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) вновь указало на слабые стороны команды.
«Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у неё ничего не получается. Карпин прекрасно знает, как играть против «Спартака». Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать. «Спартак» сам себя «убил». У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно. Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах», — сказал Быстров в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».
«Спартак» после поражения от «Ростова» потерял лидерство в РПЛ и опустился на третье место в турнирной таблице.
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