«Верона» прервала безвыигрышную серию из трёх матчей, победив «Беневенто»

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершился заключительный матч 6-го тура Серии А. «Верона» на своём поле нанесла поражение «Беневенто» со счётом 3:1.

Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Антони Барак. Гости отыгрались в начале второго тайма, отличился Джанлука Лападула. Но затем Барак оформил дубль, а точку в матче поставил Дарко Лазович. Третий мяч хозяева забили, когда получили численное преимущество. В составе «Беневенто» на 72-й минуте был удалён Джанлука Капрари.

«Верона» прервала трёхматчевую безвыигрышную серию. Веронцы набрали 11 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (6) занимает 14-е место.

В следующем туре «Верона» сыграет с лидирующим в Серии А «Миланом», а «Беневенто» будет принимать «Специю».