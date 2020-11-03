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«Верона» прервала безвыигрышную серию из трёх матчей, победив «Беневенто»

«Верона» прервала безвыигрышную серию из трёх матчей, победив «Беневенто»
Футбол / Италия 0

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершился заключительный матч 6-го тура Серии А. «Верона» на своём поле нанесла поражение «Беневенто» со счётом 3:1.

Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Антони Барак. Гости отыгрались в начале второго тайма, отличился Джанлука Лападула. Но затем Барак оформил дубль, а точку в матче поставил Дарко Лазович. Третий мяч хозяева забили, когда получили численное преимущество. В составе «Беневенто» на 72-й минуте был удалён Джанлука Капрари.

«Верона» прервала трёхматчевую безвыигрышную серию. Веронцы набрали 11 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (6) занимает 14-е место.

В следующем туре «Верона» сыграет с лидирующим в Серии А «Миланом», а «Беневенто» будет принимать «Специю».

Италия - Серия А. 6-й тур
02 ноября 2020, понедельник. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 1
Беневенто
Беневенто
1:0 Барак – 17'   1:1 Лападула – 56'   2:1 Барак – 63'   3:1 Лазович – 77'
Удаления: нет / Капрари – 72'
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