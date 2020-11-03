«Верона» прервала безвыигрышную серию из трёх матчей, победив «Беневенто»

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершился заключительный матч 6-го тура Серии А. «Верона» на своём поле нанесла поражение «Беневенто» со счётом 3:1.
Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Антони Барак. Гости отыгрались в начале второго тайма, отличился Джанлука Лападула. Но затем Барак оформил дубль, а точку в матче поставил Дарко Лазович. Третий мяч хозяева забили, когда получили численное преимущество. В составе «Беневенто» на 72-й минуте был удалён Джанлука Капрари.
«Верона» прервала трёхматчевую безвыигрышную серию. Веронцы набрали 11 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (6) занимает 14-е место.
В следующем туре «Верона» сыграет с лидирующим в Серии А «Миланом», а «Беневенто» будет принимать «Специю».
- 3 ноября 2020
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:02
-
00:01
- 2 ноября 2020
-
23:58
-
23:37
-
23:37
-
23:27
-
23:12
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:28
-
22:27
-
22:05
-
21:50
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:39
-
20:25