Артём Дзюба: не знаю, откуда у московских журналистов столько домыслов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём состоянии в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Лацио».

«У нас впереди важнейший матч, а мы обсуждаем «Химки». Удалось передохнуть, спасибо всем, кто волновался. Свою замену я обсуждать не могу — это дело не моё, а главного тренера. Не знаю, откуда у московских журналистов столько домыслов — понимаю, вы два года ждали этого события, но давайте сфокусируемся на футболе.

Черчесов сказал, что усталости нет — значит, так оно и есть. Но играть в таком графике из-за пандемии — очень непросто. Я с таким столкнулся впервые, и дело тут не в возрасте. Но это опыт, и пройти его нужно с достоинством. Мы — команда и должны пройти этот путь, не раскачивая лодку", — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

Встреча «Зенит» — «Лацио» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.