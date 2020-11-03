Артём Дзюба: не знаю, откуда у московских журналистов столько домыслов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём состоянии в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Лацио».
«У нас впереди важнейший матч, а мы обсуждаем «Химки». Удалось передохнуть, спасибо всем, кто волновался. Свою замену я обсуждать не могу — это дело не моё, а главного тренера. Не знаю, откуда у московских журналистов столько домыслов — понимаю, вы два года ждали этого события, но давайте сфокусируемся на футболе.
Черчесов сказал, что усталости нет — значит, так оно и есть. Но играть в таком графике из-за пандемии — очень непросто. Я с таким столкнулся впервые, и дело тут не в возрасте. Но это опыт, и пройти его нужно с достоинством. Мы — команда и должны пройти этот путь, не раскачивая лодку", — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.
Встреча «Зенит» — «Лацио» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.
- 3 ноября 2020
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