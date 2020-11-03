Дзюба — перед матчем с «Лацио»: лучше победить, но недостойно, чем достойно проиграть

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о «Лацио» в преддверии встречи в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Сегодня мы подробно разберём „Лацио“, но все мы смотрим Серию А и понимаем, что римляне — очень сильная и интересная команда, хоть и играет в пять защитников. Иммобиле — прекрасный нападающий и очень уверенный парень. Не сомневаюсь: нас ждёт прекрасный матч.

Самое главное — матч должен пройти по сценарию нашей победы. Конечно, дома мы должны играть более агрессивно. У нас есть время на подготовку, и я уверен, что мы выберем правильную тактику. Мне немножко не нравится, что когда российские клубы проигрывают, то говорят, что это было достойно. Лучше выиграть, и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае главное — победить. Надеюсь, покажем очень хорошую игру, чтобы всем нам было не стыдно", — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

Встреча «Зенит» — «Лацио» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.