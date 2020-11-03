«Ювентус» планирует расстаться с Федерико Бернардески
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Il Bianconero.
По информации источника, футболист также не против сменить обстановку, так как его показатели в туринской команде не устраивают ни его, ни клуб. В нынешнем сезоне футболист провёл два матча в Серии А, в которых не отличился результативными действиями.
Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».
В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. «Ювентус» стал чемпионом Италии, однако выступление в Лиге чемпионов завершил в 1/8 финала.
Локателли стал главной трансферной целью «Ювентуса»
- 3 ноября 2020
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