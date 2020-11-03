Ракитич: «Краснодару» не везёт в чемпионате. Они подготовлены и знают, что нужно делать

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о «Краснодаре», с которым команде предстоит встретиться в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Краснодар» – очень трудолюбивая команда, но им не везёт в их чемпионате. Они отлично подготовлены и знают, что нужно делать. В последних матчах у них были шансы на победу, также они встречались с «Челси». Нам нужно сыграть на полную силу. Нельзя допустить даже мелкой ошибки», — приводит слова Ракитича Marca.



Матч «Севилья» – «Краснодар» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.