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Ракитич: «Краснодару» не везёт в чемпионате. Они подготовлены и знают, что нужно делать

Ракитич: «Краснодару» не везёт в чемпионате. Они подготовлены и знают, что нужно делать
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о «Краснодаре», с которым команде предстоит встретиться в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» – очень трудолюбивая команда, но им не везёт в их чемпионате. Они отлично подготовлены и знают, что нужно делать. В последних матчах у них были шансы на победу, также они встречались с «Челси». Нам нужно сыграть на полную силу. Нельзя допустить даже мелкой ошибки», — приводит слова Ракитича Marca.

Матч «Севилья» – «Краснодар» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Лопетеги: «Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России
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