Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лопетеги: «Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России

Лопетеги: «Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов.

«Футбол — это мелкие детали. Есть нюансы, всегда надо всё делать правильно. Мы всегда работаем, чтобы быть узнаваемой командой, добиваться определённого успеха и не уступать сопернику.

«Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России. Они начали не так, как хотели, но у клуба очень хорошие футболисты. Это сплочённый коллектив с хорошим уровнем игроков. С «Челси», до второго пенальти, они могли и победить.

Поражение «Краснодару» в октябре 2018 со счётом 2:1? Когда вы говорите со мной о «Краснодаре», я думаю только о той сложной игре, которая у нас будет", — цитирует Лопетеги Marca.

Встреча «Севильи» и «Краснодара» пройдёт 4 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Немецкий арбитр Феликс Брых обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020