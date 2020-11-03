Лопетеги: «Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов.
«Футбол — это мелкие детали. Есть нюансы, всегда надо всё делать правильно. Мы всегда работаем, чтобы быть узнаваемой командой, добиваться определённого успеха и не уступать сопернику.
«Краснодар» — команда, созданная для победы в чемпионате России. Они начали не так, как хотели, но у клуба очень хорошие футболисты. Это сплочённый коллектив с хорошим уровнем игроков. С «Челси», до второго пенальти, они могли и победить.
Поражение «Краснодару» в октябре 2018 со счётом 2:1? Когда вы говорите со мной о «Краснодаре», я думаю только о той сложной игре, которая у нас будет", — цитирует Лопетеги Marca.
Встреча «Севильи» и «Краснодара» пройдёт 4 ноября. Начало — в 23:00 мск.
- 3 ноября 2020
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